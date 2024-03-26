Dilenci dehşeti kamerada! Para vermeyen kadını gözünü kırpmadan bıçakladı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Aydın'da bir çorbacıda oturan kadın müşteri, para isteme nedeniyle çıkan tartışma sonrası dilencilik yapan kadın tarafından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çorbacıda oturan kadın müşteri, dilencilik yaptığı belirtilen bir kadınla para isteme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine dilenci H.K., kadını gözünü kırpmadan bıçakladı.
DİLENCİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan dilenci H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dilenci H.K.'nin elinde bıçakla çorbacıda oturan S.K.'ye saldırması ve bıçakladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı