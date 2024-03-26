Dilenci dehşeti kamerada! Para vermeyen kadını gözünü kırpmadan bıçakladı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mart 2024 20:28 - Güncelleme: 26 Mart 2024 20:37 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

Aydın'da bir çorbacıda oturan kadın müşteri, para isteme nedeniyle çıkan tartışma sonrası dilencilik yapan kadın tarafından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.