Dilenci zabıtayı gördü, maraton koşucusuna döndü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda zabıta ekiplerini gören bir dilenci maraton koşucusu gibi kaçarken, bazıları ise kamerayı görünce 'çekme' diye bağırdı.
Elazığ'da dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyon ilginç görüntülere sahne oldu. Zabıt Müdürlüğü Ekiplerinin polisle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda insan yoğunluğu olan bölgeler tercih edildi.
YOĞUN BÖLGELER TERCİH EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda özellikle namaz öncesi cami ve hastane önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerdeki dilenciler tek tek yakalandı.
Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan dilenciler, sonrasında zabıta kontrol noktasına götürüldü.
MARATON KOŞUCULARINI ARATMADI
Zabıta ekiplerini gören bir dilencinin kaçtığı anlar maraton koşucularını aratmazken, kaçan bazı dilenciler ise kamerayı görünce 'çekme' diye bağırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı