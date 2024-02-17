Dilenci zabıtayı gördü, maraton koşucusuna döndü

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Şubat 2024 11:59 - Güncelleme: 17 Şubat 2024 12:01 - Güncelleme:

Elazığ, Dilenci, Operasyon, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda zabıta ekiplerini gören bir dilenci maraton koşucusu gibi kaçarken, bazıları ise kamerayı görünce 'çekme' diye bağırdı.