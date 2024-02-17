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    • Haberler > Gündem > Dilenci zabıtayı gördü, maraton koşucusuna döndü

    Dilenci zabıtayı gördü, maraton koşucusuna döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Elazığ, Dilenci, Operasyon, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda zabıta ekiplerini gören bir dilenci maraton koşucusu gibi kaçarken, bazıları ise kamerayı görünce 'çekme' diye bağırdı.

    Elazığ'da dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyon ilginç görüntülere sahne oldu. Zabıt Müdürlüğü Ekiplerinin polisle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda insan yoğunluğu olan bölgeler tercih edildi.

    YOĞUN BÖLGELER TERCİH EDİLDİ

    Yapılan çalışmalarda özellikle namaz öncesi cami ve hastane önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerdeki dilenciler tek tek yakalandı.

    Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan dilenciler, sonrasında zabıta kontrol noktasına götürüldü.

    Dilenci zabıtayı gördü, maraton koşucusuna döndü

    MARATON KOŞUCULARINI ARATMADI

    Zabıta ekiplerini gören bir dilencinin kaçtığı anlar maraton koşucularını aratmazken, kaçan bazı dilenciler ise kamerayı görünce 'çekme' diye bağırdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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