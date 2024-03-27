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Kayseri'de sıcak saatler! Önce polise bıçak çekti, sonra apartmanı kapadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de gece yarısı sıcak saatler yaşandı! Uygulama yapan polise bıçak çeken adam ortalığı birbirine kattı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken apartmana saklanan zanlı ikna edildi. Yapılan incelemede araması olduğu öğrenildi...

Olay Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde yaşandı.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ, ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

D.A. isimli şahıs uygulama yapan polis memuruna bıçak çekip kaçmaya başladı. Zanlı daha sonra kendini bir apartmana kapattı. İhbar üzerine adrese takviye ekipler sevk edildi. 

İKNA ÇALIŞMASI İŞE YARADI

Gece yarısı ortalık karıştı, zanlı saklandığı apartmanda kendine zarar vereceğini söyledi. Polisin uzun süren ikna çabasının ardından D.A. teslim oldu. 

OLAYIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından kimlik kontrolü yapılan şahsın aramasının olduğu öğrenildi. D.A. daha sonra gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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