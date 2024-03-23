Ramazan’ın 13. günü (23 Mart 2024) yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler

Bedenin ve ruhun dünyadan bir nebze de olsa soyutlanıp, maddi ve manevi olarak doyduğu mübarek Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Peki Ramazan’ın 13. Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler, yapılacak ibadetler nelerdir?

Ramazan, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler. İşte size yardımcı olması açısından hazırladığımız haberimiz sizlerle. Ramazan’ın 13. Günü okunacak dualar nelerdir? Ramazan’ın 13. Günü çekilecek tesbihler nelerdir? Ramazan’ın 13. Günü yapılacak ibadetler nelerdir?

RAMAZAN'IN 13. GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Ramazan ayının on üçüncü gecesi kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse ,1 kere FATİHA ve 30'ar kere FELAK ve NAS SURELERİNİ okumak suretiyle ile altı rekat namaz kılsa, ALLAH cc.o kimsenin bütün günahlarını bağışlar.O kimsenin günahları deniz köpüklerinden fazla olsa da.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

BUGÜN OKUNACAK DUA

Ya Rabbi! Kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur. Allah'ım! Günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet ve bana verdiğin rızıkları bereketli kıl! Allah’ım, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat.

ON ÜÇÜNCÜ GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 13. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Gaffarez Zünüb” (Ey günahları bağışlayan) tesbihi çekilmelidir.