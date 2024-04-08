Ramazan'ın 29. günü (8 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler

Bedenin ve ruhun dünyadan bir nebze de olsa soyutlanıp, maddi ve manevi olarak doyduğu, sofraların bolluk ve bereketten taşıp arttığı, 11 ayın sultanı ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırdığı mübarek Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Ramazan'ın 29. günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve ibadetler nelerdir sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Ramazan, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler.

İşte size yardımcı olması açısından 29. günü yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve dualar hakkında hazırladığımız haberimiz sizlerle.

RAMAZAN'IN 29. GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmaktır.

Ramazan ayının yirmi dokuzuncu gecesinde kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse 1 kere FATİHA, 7 kere İHLAS ve 1'er kere FELAK ve NAS SURELERİNİ okuyarak iki rekat namaz kılsa, ALLAH cc. O kimseye nida eder ki:

Ey kulum! Sana müjdeler olsun ki, orucunu ve namazını kabul ettim. Günahlarını bağışlayıp cenneti sana vacip kıldım.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız.

Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

Ayrıca Ramazan ayı içinde Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor:

Allah’a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ve komşusuna ikram etsin. Ya hayır söylesin ya da sussun.

Bu hadisten anladığımız üzere Ramazan ayında bol bol ikramlarda bulunmalı ve misafir çağırarak birlik ve beraberliği güçlendirmeliyiz.

BUGÜNÜN DUASI

''Allah'ım bizi imanı sevdir, kalplerimizde onu süsle. Küfrü, fıskı kötü göster. Bizi rüşd sahiplerinden kıl...''

YİRMİ DOKUZUNCU GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 29. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Atikarrikab” (Ey iyileri koruyan) tesbihi çekilmelidir.