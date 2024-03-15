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Ramazan’ın 5. günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan’ın 5. günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bedenin ve ruhun dünyadan bir nebze de olsa soyutlanıp maddi ve manevi olarak doyduğu Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Dinin direği namazlarımızı kazalarla eda edelim. Peki, Ramazan’ın 5. Günü okunacak dualar nelerdir? Ramazan’ın 5. Günü çekilecek tesbihler nelerdir? Ramazan’ın 5. Günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Ramazan, Müslümanlar için önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar Allah’a daha çok yakınlaşmaya vakit ayırmakta ve ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler. İşte size yardımcı olması açısından hazırladığımız haberimiz. Ramazan’ın 5. Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve yapılacak ibadetler...

RAMAZAN'IN 5. GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Peygamber efendimiz ( SAV) buyuruyor ki: Kim bu gecede 4 rekatlık namaz kılıp 1. rekatta FATİHA SURESİ ile 1 TEKASÜR SÜRESİ, 2. bir FATİHA bir ASR SURELERİ, 3. rekatta bir FATİHA ile bir MAUN SURESİ, 4. rekatta bir FATİHA ile üç İHLAS SURESİ okuyan kişi kabir azabı görmez. ALLAH cc. Onun günahlarını defterinden kazır. Yerine büyük taatlerin sevabını yazar. 

Ramazan ayının 5. Günüde diğer günler gibi oruç tutan Müslümanlar akşam namazından sonra yatsı ve teravih namazı için güzelce abdestlerini alıp camiye giderek namaz kılmalıdır. Kıldıkları namazlardan sonra dualarını çokça yaparak yaptıkları duaların kabul olacağını bilmelidir.

Müslümanlar toplu olarak iftar etmek ve oruçluya iftar açtırarak aynı zamanda iftarda misafirlerine ikramlar sunarak bugünü böyle ihsan ederse oldukça sevap kazanmış olurlar.

Ramazan’ın 5. günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler - 1. Resim

Ramazan’ın 5. Günü Çekilecek Tesbihler

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi), 
Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan), 
Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 5. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Erhame’r Rahimin” (Ey Merhametlilerin en merhametlisi) tesbihi çekilmelidir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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