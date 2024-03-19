Ramazan’ın dokuzuncu yapılacak ibadetler, okunacak dualar! 9. günü çekilecek tesbihler

11 ayın sultanı Ramazan ayının dokuzuncu gününde yapılacak ibadetler arasında nafile namaz kılmaz, kaza namazı kılmak, tesbihat yapmak yer alıyor. Allah'a daha da yaklaşmamız gereken bu ayda yapılacak ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri sizler için derledik.

Ramazan, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler. İşte size yardımcı olması açısından hazırladığımız haberimiz sizlerle. Ramazan’ın 9. Günü okunacak dualar nelerdir? Ramazan’ın 9. Günü çekilecek tesbihler nelerdir? Ramazan’ın 9. Günü yapılacak ibadetler nelerdir?

RAMAZAN'IN 9. GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Ramazan ayının dokuzuncu gecesi kılınacak namazda Peygamber efendimiz (SAV) buyuruyor ki: Bir kimse, bu gecede bir FATİHA SURESİ, 10 İHLAS SURESİ ve 5 er kere FELAK ve NAS SURELERİ ile 12 rekat namaz kılsa, on türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın bedir hali gibi nurlanır.

Yine bu mübarek günde de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

RAMAZAN AYININ DOKUZUNCU GÜNÜNDE OKUNACAK DUA VE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Allah'ım çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla.

Ramazan’ın 9. Günü Çekilecek Tesbihler

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 9. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Erhame’r Rahimin (Ey Merhametlilerin en merhametlisi) tesbihi çekilmelidir.