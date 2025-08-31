Rayo Vallecano - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonu heyecanı, 3. hafta maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Rayo Vallecano’nun ev sahipliğinde Barcelona’yı konuk edeceği karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano ile Barcelona arasındaki La Liga 3. hafta maçı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 22.30’da (TSİ) Estadio de Vallecas’ta oynanacak.

Barcelona, sezona Mallorca (3-0) ve Levante (3-2) galibiyetleriyle başlarken Rayo Vallecano’nun Girona’yı 3-1 yenip Athletic Bilbao’ya 1-0 kaybetmesi, maçın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Barcelona maçı, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı yayınlanacak. S Sport, Digiturk 78, D-Smart 80 ve Tivibu 77 numaralı kanallarda izlenebilirken, S Sport Plus internet üzerinden erişim sunuyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria, Lopez, Ciss, Garcia, Diaz, Isi, de Frutos

Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran