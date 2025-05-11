Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İspanya La Liga

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 19:34 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 19:34 - Güncelleme:

İspanya La Liga'da sezonun son düzlüğüne yaklaşılırken heyecan hız kesmeden sürüyor. Ligin 36. haftasında karşı karşıya gelecek olan Real Betis ile Osasuna, önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Betis, taraftarı önünde avantaj yakalamayı amaçlıyor. Osasuna ise deplasmanda alacağı puan veya puanlarla sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor. Maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri futbolseverlerin ilgi odağı olmuş durumda.

REAL BETIS - OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA OYNANACAK? İspanya futbolunun köklü ekiplerinden Real Betis, La Liga’nın 36. haftasında kendi sahasında Osasuna’yı konuk edecek. Merakla beklenen kritik mücadele 11 Mayıs Pazar akşamı saat 22.00'de başlayacak. Real Betis ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak isterken, Osasuna ise zorlu deplasmanda dirençli bir oyun sergilemeyi hedefliyor. İlgili Haber Göztepe Hatayspor maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı REAL BETIS - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Real Betis - Osasuna müsabakası S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. S Sport’un dijital yayın platformları aracılığıyla da maç mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan takip edilebilecek. İlgili Haber Torino - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? REAL BETIS - OSASUNA MUHTEMEL 11 Real Betis: Adrián; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, R. Rodríguez; S. Altimira, William Carvalho; Antony, Giovani Lo Celso, J. Rodriguez; C. Hernández Osasuna: Sergio Herrera; J. Areso, F. Boyomo, A. Catena, J. Cruz; Rubén García, Moi Gómez, Lucas Torró, Aimar Oroz; B. Zaragoza, Ante Budimir İlgili Haber Napoli - Genoa maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İtalya Serie A

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan