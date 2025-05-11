Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İspanya La Liga

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İspanya La Liga
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'da sezonun son düzlüğüne yaklaşılırken heyecan hız kesmeden sürüyor. Ligin 36. haftasında karşı karşıya gelecek olan Real Betis ile Osasuna, önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Betis, taraftarı önünde avantaj yakalamayı amaçlıyor. Osasuna ise deplasmanda alacağı puan veya puanlarla sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor. Maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri futbolseverlerin ilgi odağı olmuş durumda.

REAL BETIS - OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

İspanya futbolunun köklü ekiplerinden Real Betis, La Liga’nın 36. haftasında kendi sahasında Osasuna’yı konuk edecek.

Merakla beklenen kritik mücadele 11 Mayıs Pazar akşamı saat 22.00'de başlayacak. Real Betis ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak isterken, Osasuna ise zorlu deplasmanda dirençli bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İspanya La Liga - 1. Resim

REAL BETIS - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Betis - Osasuna müsabakası S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport’un dijital yayın platformları aracılığıyla da maç mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan takip edilebilecek.

Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İspanya La Liga - 2. Resim

REAL BETIS - OSASUNA MUHTEMEL 11

Real Betis: Adrián; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, R. Rodríguez; S. Altimira, William Carvalho; Antony, Giovani Lo Celso, J. Rodriguez; C. Hernández

Osasuna: Sergio Herrera; J. Areso, F. Boyomo, A. Catena, J. Cruz; Rubén García, Moi Gómez, Lucas Torró, Aimar Oroz; B. Zaragoza, Ante Budimir

Kaynak: Türkiye Gazetesi

EKK'den fırsat açıklaması: Türkiye oldukça avantajlı bir konumda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban kesmek vacip mi? Kurban ibadetinin önemi - HaberlerKurban kesmek vacip mi? Kurban ibadetinin önemiNapoli - Genoa maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İtalya Serie A - HaberlerNapoli - Genoa maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İtalya Serie AGöztepe Hatayspor maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerGöztepe Hatayspor maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandıGece neden acıkırız? Bilinçsiz atıştırma sağlığın düşmanı! - HaberlerGece neden acıkırız? Bilinçsiz atıştırma sağlığın düşmanı!Torino - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? - HaberlerTorino - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İlk 11 belli oldu! - HaberlerBarcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İlk 11 belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...