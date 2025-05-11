Torino - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 17:25 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 17:25 - Güncelleme:

İtalya Serie A'nın 36. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir karşılaşma yaşanacak. Inter, zorlu Torino deplasmanına konuk oluyor. Teknik direktör Simone Inzaghi’nin sahaya çıkaracağı kadro tercihleri ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun durumu da maç öncesinde yoğun ilgi görüyor. Torino - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi merak ediliyor.

TORİNO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR? İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, bu hafta deplasmanda Torino ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele, dijital yayın platformları aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. Torino - Inter maçı S Sport Plus ve EXXEN platformlarında canlı yayınlanacak. Karşılaşma Torino’nun ev sahipliğini yaptığı Grande Torino Stadı’nda oynanacak. TORİNO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? Serie A'nın 36. haftasında oynanacak kritik karşılaşma 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Torino ile Inter arasındaki mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak. İlgili Haber Manchester United - West Ham United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İngiltere Premier Lig HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ? Inter forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Simone Inzaghi’nin en güvendiği isimlerden biri olmaya devam ediyor. Orta sahadaki yönlendirici rolü ve stratejik zekası ile takıma büyük katkı sağlayan Çalhanoğlu’nun, Torino karşısında da ilk 11’de görev yapması bekleniyor. İlgili Haber Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig canlı yayın bilgileri TORİNO - INTER MUHTEMEL 11 Torino muhtemel 11:

Vanja Milinković-Savić, Sebastian Walukiewicz, S. Coco, Guillermo Maripán, Cristiano Biraghi, Gvidas Gineitis, Cesare Casadei, Valentino Lazaro, Nikola Vlašić, Eljif Elmas, C. Adams Inter muhtemel 11:

Yann Sommer, Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Piotr Zieliński, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Joaquín Correa, Marko Arnautović İlgili Haber Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İlk 11 belli oldu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan