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Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İlk 11 belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İlk 11 belli oldu!
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İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev karşılaşmada gözler bu akşam Montjuic Olimpiyat Stadı’na çevriliyor. Ligde zirve mücadelesi veren iki ezeli rakip, Barcelona ve Real Madrid, 2024-2025 sezonunun 35. haftasında El Clasico kapsamında karşı karşıya geliyor. Arda Güler ilk 11'de mi, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediliyor.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek El Clasico karşılaşması bu akşam oynanacak. Barcelona ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği dev mücadele, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11'de mi, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? - 1. Resim

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Dünya genelinde büyük heyecana sahne olan El Clasico'nun yeni perdesi 11 Mayıs 2025 Pazar günü açılacak. Mücadele Barselona’daki Montjuic Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 17.15’te başlayacak.

İlk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11'de mi, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? - 2. Resim

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

El Clasico öncesi Türk futbolseverlerin en merak ettiği sorulardan biri Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağıydı. İspanyol basını, milli futbolcunun bu dev maçta ilk kez El Clasico’ya ilk 11’de başlayacağını duyurdu. 

İlk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11'de mi, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? - 3. Resim

BARCELONA - REAL MADRİD İLK 11

Real Madrid ilk 11: Courtois – Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Fran García – Dani Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda Güler – Mbappé, Vinícius Jr.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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