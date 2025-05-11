Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 16:50 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 16:50 - Güncelleme:

Premier Lig'in 36. haftasında gözler Anfield'a çevriliyor. Ligin kaderini şekillendirecek karşılaşmada Liverpool, Arsenal'i ağırlayacak. Sezonun büyük bölümünü istikrarlı bir performansla geçiren kırmızılar, şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi garantilemiş durumda. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında da galibiyetle sahadan ayrılarak sezonu görkemli şekilde tamamlamak istiyor. Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlancak merak ediliyor.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA? Premier Lig’in 36. haftasında oynanacak Liverpool-Arsenal karşılaşması, futbolseverlerin büyük ilgisini çekerken, yayın bilgileri de merak konusu oldu. Anfield Stadyumu’nda gerçekleşecek kritik müsabaka beIN Sports 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maç yalnızca platform aboneleri tarafından şifreli olarak izlenebilecek. LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? İngiltere Premier Lig’de sezonun son haftalarına girilirken, şampiyonluğu garantileyen Liverpool’un Arsenal ile karşı karşıya geleceği maçın tarihi ve saati netleşti. Karşılaşma 11 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. İlgili Haber Manchester United - West Ham United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İngiltere Premier Lig LİVERPOOL - ARSENAL MUHTEMEL 11 Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Luis Diaz Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Martinelli, Merino İlgili Haber İlk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11'de mi, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan