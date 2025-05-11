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Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig canlı yayın bilgileri
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Premier Lig'in 36. haftasında gözler Anfield'a çevriliyor. Ligin kaderini şekillendirecek karşılaşmada Liverpool, Arsenal'i ağırlayacak. Sezonun büyük bölümünü istikrarlı bir performansla geçiren kırmızılar, şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi garantilemiş durumda. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında da galibiyetle sahadan ayrılarak sezonu görkemli şekilde tamamlamak istiyor. Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlancak merak ediliyor.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 36. haftasında oynanacak Liverpool-Arsenal karşılaşması, futbolseverlerin büyük ilgisini çekerken, yayın bilgileri de merak konusu oldu.

Anfield Stadyumu’nda gerçekleşecek kritik müsabaka beIN Sports 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maç yalnızca platform aboneleri tarafından şifreli olarak izlenebilecek.

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig canlı yayın bilgileri - 1. Resim

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig’de sezonun son haftalarına girilirken, şampiyonluğu garantileyen Liverpool’un Arsenal ile karşı karşıya geleceği maçın tarihi ve saati netleşti. Karşılaşma 11 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da başlayacak.

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig canlı yayın bilgileri - 2. Resim

LİVERPOOL - ARSENAL MUHTEMEL 11

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Luis Diaz

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Martinelli, Merino

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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