Napoli - Genoa maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İtalya Serie A

İtalya Serie A’da sezonun son düzlüğüne girilirken, nefes kesen mücadeleler futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. 36. haftada Napoli ile Genoa kozlarını paylaşacak. Sahasında taraftarıyla birlikte çıkacağı bu önemli karşılaşmada galibiyet arayan Napoli, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kayıpsız ilerlemek istiyor. Diğer yandan ligde orta sıralarda konumlanan Genoa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir puan ya da galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor.

NAPOLİ-GENOA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ SAATTE OYNANACAK?

İtalya Serie A’nın 36. haftasında oynanacak olan Napoli-Genoa karşılaşması 11 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Maradona Stadyumu’nda oynanacak bu akşamki kritik mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

NAPOLİ-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli-Genoa maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti. Napoli-Genoa karşılaşması Türkiye’de EXXEN platformu başta olmak üzere S Sport 2 ve S Sport Plus kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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NAPOLİ GALİBİYET PEŞİNDE, GENOA SÜRPRİZ KOVALIYOR

Bu sezon beklentilerin altında kalan Napoli, Serie A’nın bitimine kısa bir süre kala moral depolamak ve ligi en üst sıralarda tamamlamak için mücadele ediyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmada hata yapmak istemeyen mavi-beyazlılar, puan hanesine üç puanı yazdırmak istiyor.

Rakibi Genoa ise, ligin son haftalarına yaklaşırken prestij mücadelesi veriyor. Deplasman performansını yükseltmek isteyen kırmızı-mavililer, Napoli karşısında sürpriz bir sonuç elde etmenin hesaplarını yapıyor.

NAPOLİ-GENOA MUHTEMEL 11

Napoli muhtemel 11: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, McTominay, Politano, Raspadori, Lukaku

Genoa muhtemel 11: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Caricol, Masini, Frendrup, Zanoli, Oliveira, Messias, Pinamonti