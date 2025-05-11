Göztepe Hatayspor maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 17:52 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 17:52 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Sezonun bitimine sayılı haftalar kala ligdeki sıralama ve puan hesapları tüm hızıyla sürerken, Göztepe ile Atakaş Hatayspor kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. Göztepe Hatayspor maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda merak ediliyor.

İzmir temsilcisi Göztepe, taraftarı önünde galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Küme düşmesi kesinleşen Hatayspor karşısında hata yapma lüksü bulunmayan sarı-kırmızılılar, üç puanı hanesine yazdırarak puanını 49’a yükseltmeyi hedefliyor. Futbolseverler maçın saati, yayın kanalı ve tüm detayları merakla araştırıyor. GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK? Göztepe ile Atakaş Hatayspor arasındaki önemli mücadele 11 Mayıs Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu. Müsabaka Göztepe’nin iç saha avantajını kullanacağı Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşecek. GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NEREDEN İZLENİR? Göztepe - Hatayspor maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Müsabaka hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlar aracılığıyla takip edilebilecek. İlgili Haber Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İlk 11 belli oldu! GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER Göztepe muhtemel 11: Lis, Taha, Koray, Furkan, Nielsen, Nazım, Dennis, Ahmed, Tjanic, Kubilay, Romulo Atakaş Hatayspor muhtemel 11: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Abdülkadir, Masanga, Görkem, Boutobba, Fernandes, Strandberg İlgili Haber Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 belli oldu! GÖZTEPE’DE ÜST SIRA HEDEFİ, HATAYSPOR’DA PRESTİJ ARAYIŞI Ligde son haftalara girilirken Göztepe, Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını korumak adına mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, son iki maçını kazanarak toparlanma sinyalleri verdi. Mücadelede alacakları galibiyetle puanlarını 49’a çıkararak ilk 5 hedeflerini canlı tutmayı amaçlıyorlar. Diğer yanda ise küme düşmesi kesinleşen Hatayspor, prestij için sahada olacak. İlgili Haber Torino - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan