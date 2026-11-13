Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili için geri sayım başladı. Bu anlamlı geceyi dua ve ibadetle geçirmek isteyenler, kandilin tarihini araştırıyor. Peki, Regaib Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

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İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili aralık ayında idrak edilecek. Hadislerde bu aylarda belirli bir gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye ediliyor.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 yılı dini günler listesinde yer alan bilgilere göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü kutlanacak. Ay takvimine göre hesaplanan dini günler, miladi takvimde her yıl yaklaşık 10 ila 11 gün daha erken tarihlere denk geliyor. Bu nedenle üç ayların başlangıç tarihi de yıldan yıla değişiklik gösteriyor.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek? 2026 Regaib Kandili tarihi

REGAİB NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor.

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