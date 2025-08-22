Resimli cuma mesajları 22 Ağustos: En yeni dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları 2025

Cuma mesajları ve cuma gününün önemi birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor.

Cuma günü, ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Cehennem, Cuma günü çok sıcak olmaz. Âdem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü, Cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allahü teâlâyı Cuma günleri göreceklerdir. Cuma günü kabir azapları durdurulur. Bazı âlimlere göre, müminin azabı artık başlamaz. Kâfirin Cuma günü ve Ramazan ayı hariç, kıyamete kadar azabı devam eder. Cuma günü ölen müminler, hiç kabir azabı görmez. (S. Ebediye)

DUALI CUMA MESAJLARI

Allah’ım bu mübarek Cuma gününde kalbimizi imanın nuru ile doldur, aklımızı Senin hikmetinle aydınlat, günahlarımızı affet ve sevdiklerimizi hayırlı işler ile nasip eyle. Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim, gönlümüzdeki sıkıntıları, kalbimizdeki kırgınlıkları merhametinle sar ve bize sabır, iman ve şükür ihsan eyle. Bu mübarek Cuma gününü rahmet ve bereketle doldur.

Allah’ım! Cuma gününün bereketini bizlere nasip et, dualarımızı kabul et ve bizleri her türlü kötülükten, şerden ve gafletten koru. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Bu Cuma gününde bizleri kalplerimizin karanlıklarından çıkar, gönlümüzü nurla doldur, işlerimizde muvaffakiyet ver ve hayırlı insanlarla karşılaştır.

Bu mübarek günde ellerimizi Sana açıyor, gönlümüzü Sana teslim ediyoruz Allah'ım. Bize cennet nimetlerini ve Senin rızana uygun amelleri ihsan et. Hayırlı Cumalar.

Bugün ve her zaman bizlere sabır ver, sevdiklerimizi koru, gönlümüzü huzur ve iman ile doldur ve hayırlı işlerde bizleri muvaffak kıl Allah'ım. Hayırlı cumalar.

Allah’ım! Cuma günü senin rahmet ve lütfunun en çok indiği gündür. Bizleri bu rahmetten nasipli eyle, kalplerimizi ferahlat ve dualarımızı kabul buyur.

Bizleri günahlarımızdan arındır, gönlümüzü temizle, dünyada ve ahirette hayırlı işler ile nasipli eyle ve bu mübarek günü bizim için bereketli kıl Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]



(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]



(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]





(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]



(Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.) [Ey Oğul İlmihali]



(Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) [Ey Oğul İlmihali]



(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]



(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]





(Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.) [Şir’a]



(Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.) [Tergib-üs-salat] (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)



(Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.) [İbni Mace]



(Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.) [Ebu Davud, Hakim]



(Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.) [Riyadun-nasıhin]





(Özürsüz üç Cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur.) [Hakim]



(Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur.) [Müslim]



(Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır.) [Tirmizi]



(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.) [İbni Sünni] [İhlas, Kul hüvallahü ehaddır. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.]



Cuma Namazını kılıp dua ettikten sonra, Fatiha, Kâfirun, İhlâs, Felak ve Nas surelerini yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur. (Seadet-i Ebediyye)