Cuma mesajları 2025! Dostlara, arkadaşlara, akrabalara gönderilebilecek en güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları

Cuma mesajları gündeme geldi. Sevdiklerine Cuma tebriği göndermek isteyenler, bu özel günü en güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ile kutlamayı tercih ediyor. Okunduğunda kalbin huzur dolmasını sağlayan Cuma mesajlarını sizler için derledik.

Cuma günleri islam dininde büyük bir öneme sahiptir. Bu özel günde müslümanlar sevdikleri eş, dost, akraba ya da arkadaşlarının anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cuma mesajlarıyla kutlamaktadır.

Sevdiklerine anlamlı ve güzel bir cuma mesajı göndermek isteyenlerler için 2025 yılında en çok tercih edilen cumalar mesajlarını araya getirdik. İşte en güzel cuma tebrik mesajları....

CUMA MESAJLARI 2025

Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım. Cuma gününüz mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla’ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

Cuma namazlarımızı kılarken sevginiz ve desteğiniz için minnettarım canım. Allah bizlere bir ömür boyu mutluluk ve beraberlik nasip etsin. Mübarek cumalar dostum.

Kardeşim, bu kutsal Cuma gününde, Allah size başarı, huzur ve refah versin.

Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.

Mübarek Cuma’lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim.

Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım.

Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun.

Bu mübarek Cuma hürmetine milletimizi terör hastalığından muhafaza eyle Allah’ım! CUMA'MIZ mübarek olsun…

Her yeni gün Allah'ın bizlere bahşettiği cennetten bir armağandır. Her şey kesin tövbeye bağlıdır. CUMA'NIZ mübarek olsun…

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Dinimizislamda yer alan bilgilere göre, Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bu nedenle Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:,

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]