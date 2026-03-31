Mart ayının son günleriyle birlikte Avrupa’da yaz saati uygulaması yeniden yürürlüğe girdi. 2026 yılında Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka gibi ülkelerde saatler 29 Mart Pazar günü yerel saatle 02.00’de bir saat ileri alındı. Avrupa'da saatlerin ileri alınması ile beraber Türkiye'deki vatandaşlar dsa ''Saatler ileri alındı mı, Türkiye yaz saatine geçti mi?'' sorusuna cevap aramaya başladı.

Türkiye’de ise 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Bu düzenleme ile kış saati tamamen kaldırıldı ve ülke tüm yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde sabit kaldı. Peki bu sene saatler ileri alındı mı, Türkiye yaz saatine geçti mi?

Avrupa yaz saatine geçti! Saatler ileri alındı mı, Türkiye yaz saatine geçti mi?

SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Avrupa’nın birçok ülkesinde yaz saati uygulaması başladı. Norveç, Çekya, Estonya, Finlandiya, Almanya, İngiltere, İsveç, İsviçre, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya gibi ülkelerde 29 Mart Pazar günü gece 02:00’de saatler bir saat ileri alındı. Türkiye'de ise saatler sabit kaldı.

Avrupa yaz saatine geçti! Saatler ileri alındı mı, Türkiye yaz saatine geçti mi?

TÜRKİYE YAZ SAATİNE GEÇTİ Mİ?

Türkiye 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçtiği için bu yıl herhangi bir saat değişikliği yapmadı. Ülke yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde kalmaya devam ettiği için de vatandaşların saatlerini ayarlamasına gerek yok.

Avrupa yaz saatine geçti! Saatler ileri alındı mı, Türkiye yaz saatine geçti mi?

TÜRKİYE İLE AVRUPA SAAT FARKI KAÇ?

Yaz saati uygulamasının devreye girmesiyle Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı değişti. Almanya ve Fransa ile Türkiye arasındaki fark 2 saatten 1 saate inerken, İngiltere ile Türkiye arasındaki fark 3 saatten 2 saate düştü.

