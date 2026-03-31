Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden “Çakallarla Dans” 8. filmiyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Murat Şeker’in yönetmenliğini üstlendiği yeni yapım, Taff Pictures, CJ Entertainment ve SugarWorkz iş birliğiyle vizyona girecek. Yeni film sevenleri tarafından heyecanla beklenirken ''Çakallarla Dans 8 ne zaman çıkacak?'' sorusu da gündemde.

Çakallarla Dans 8 ne zaman çıkacak merak edilirken vizyon tarihi açıklandı! Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu, karakterleriyle seyirciyi güldürmeye devam edecek. Efsane komedi filmi serisinin 8. filmi için geri sayım başladı!

Türk sinemasının sevilen komedi serisinin yeni filmi “Çakallarla Dans 8'' 6 Kasım Cuma günü vizyona girecek. Murat Şeker’in yönetmenliğinde hazırlanan yapım, Taff Pictures, CJ Entertainment ve SugarWorkz ortaklığında izleyiciyle buluşacak.

ÇAKALLARLA DANS 8 OYUNCU KADROSU

Serinin yeni filminde tanıdık yüzler ekranlara dönüyor. Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu karakterleriyle yeniden sahnede olacak. İlker Ayrık’ın eski rolüne geri dönmesi için ise yapım ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Çakallarla Dans 7 oyuncu kadrosu:

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ceyhun Yılmaz - Adem

Toygan Avanoğlu - Mahmut

Rojda Demirer - Nalan

Ege Kökenli - Lidya

Diren Polatoğulları - Kral Mustafa

Can Sipahi - Tankut

Doğukan Polat - Mansur

Melis Özçimen - Çiçek

Rüya Coriç - Ece

ÇAKALLARLA DANS 7 KONUSU NEYDİ?

Çakallar uluslararası bir güzellik yarışmasının düzenlendiği İzmir’de görev alıyordu. İşin içinde beklenmedik pırlanta ticaretleri, karmaşık planlar ve tehlikeli karakterler yer almıştı. Çakallar, görevlerini yerine getirmeye çalışırken kendilerini komik ve tehlikeli olayların yine içinde buldu. Son film büyük bir ilgiyle karşılanırken şimdi ise gözler Çakallarla Dans 8 filminin vizyon tarihinde...

