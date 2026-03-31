Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden “Çakallarla Dans” 8. filmiyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Murat Şeker’in yönetmenliğini üstlendiği yeni yapım, Taff Pictures, CJ Entertainment ve SugarWorkz iş birliğiyle vizyona girecek. Yeni film sevenleri tarafından heyecanla beklenirken ''Çakallarla Dans 8 ne zaman çıkacak?'' sorusu da gündemde.
Türk sinemasının sevilen komedi serisinin yeni filmi “Çakallarla Dans 8'' 6 Kasım Cuma günü vizyona girecek. Murat Şeker’in yönetmenliğinde hazırlanan yapım, Taff Pictures, CJ Entertainment ve SugarWorkz ortaklığında izleyiciyle buluşacak.
ÇAKALLARLA DANS 8 OYUNCU KADROSU
Serinin yeni filminde tanıdık yüzler ekranlara dönüyor. Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu karakterleriyle yeniden sahnede olacak. İlker Ayrık’ın eski rolüne geri dönmesi için ise yapım ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Çakallarla Dans 7 oyuncu kadrosu:
Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Ceyhun Yılmaz - Adem
Toygan Avanoğlu - Mahmut
Rojda Demirer - Nalan
Ege Kökenli - Lidya
Diren Polatoğulları - Kral Mustafa
Can Sipahi - Tankut
Doğukan Polat - Mansur
Melis Özçimen - Çiçek
Rüya Coriç - Ece
ÇAKALLARLA DANS 7 KONUSU NEYDİ?
Çakallar uluslararası bir güzellik yarışmasının düzenlendiği İzmir’de görev alıyordu. İşin içinde beklenmedik pırlanta ticaretleri, karmaşık planlar ve tehlikeli karakterler yer almıştı. Çakallar, görevlerini yerine getirmeye çalışırken kendilerini komik ve tehlikeli olayların yine içinde buldu. Son film büyük bir ilgiyle karşılanırken şimdi ise gözler Çakallarla Dans 8 filminin vizyon tarihinde...