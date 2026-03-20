Marvel hayranlarının merakla beklediği yeni Örümcek Adam filmi için geri sayım başladı. Spider Man Brand New Day ne zaman çıkacak merak edilirken hikayeyi devam ettirecek olan yapım 2026 yazında beyaz perdede olacak!

Spider Man Brand New Day Marvel Sinematik Evreni içerisinde önemli bir yere sahip. 38. film olarak planlanan yapım, aynı zamanda 6. fazın başlangıcını temsil edecek. Hikaye Spider-Man: No Way Home sonrası yaşanan gelişmelerin devamı niteliğinde ilerleyecek. Peki, Spider Man Brand New Day ne zaman çıkacak?

Spider Man Brand New Day ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi belli oldu!

Marvel hayranlarının merakla beklediği Spider Man Brand New Day için resmi vizyon tarihi açıklandı. Yeni Örümcek Adam filmi 31 Temmuz 2026 tarihinde sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

SPIDER MAN BRAND NEW DAY OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde bir kez daha Tom Holland yer alarak Peter Parker karakterini canlandıracak. Ona Michelle Jones rolüyle Zendaya Holland'a eşlik edecek. Kadroya dikkat çeken bir diğer isim ise Punisher karakteriyle Jon Bernthal olacak.

Projenin yönetmenliğini daha önce Shang-Chi ve On Halka Efsanesi ile dikkat çeken Destin Daniel Cretton üstleniyor. Senaryo ekibinde ise Chris McKenna’nın yanı sıra Marvel evreninin üretici isimleri Stan Lee ve Steve Ditko yer alıyor.

