Börü, Dağ 1 ve Dağ 2'nin yönetmeninden! İlk Göktürk filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak, oyuncuları kimler?
Börü, Dağ ve Dağ 2 gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yönetmenin imzasını taşıyan "İlk Göktürk", uzun süredir devam eden hazırlık sürecinin ardından 2026 yılında seyirciyle buluşacak. Projeye dair detaylar netleşmeye başladı.
İlk Göktürk filmi 3 bölümden oluşan bir serinin ilk halkası olacak. Hikayenin başlangıç kısmı niteliğindeki "Önsöz" bölümünün tanıtımı ise şimdiden yayınlandı.
İLK GÖKTÜRK FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Alper Çağlar imzasını taşıyan “İlk Göktürk” filminin 2026 yılının ilkbahar aylarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Üç bölümden oluşacak serinin ilk parçası olan “Önsöz” ile hikayenin başlangıcı anlatılacak.
Bumin ve İstemi kardeşlerin hikayesi üzerinden ilerleyen film, özgürlük, birlik ve kardeşlik konularını da ekrana taşıyacak.
Dönem işi olması nedeniyle oldukça yoğun bir hazırlık sürecinden geçen yapımda, oyuncular fiziksel ve teknik açıdan kapsamlı eğitimler aldı. Okçuluk, at binme, kılıç kullanımı ve Göktürk tarihi üzerine yapılan çalışmalar ile izleyenlere üst seviye bir yapım sunulacağı belirtiliyor.
İLK GÖKTÜRK FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?
İlk Göktürk filmi HBO Max platformu üzerinden yayınlanacak. Yapımın dünya genelinde aynı erişime açılması da bekleniyor.
Avar hakimiyeti altında yaşayan bir halkın özgürlük mücadelesini anlatan yapım demirci olarak hayatını sürdüren Bumin’in, yaşanan ihanetin ardından başlattığı direnişi, kardeşi İstemi ve çevresindeki karakterlerle birlikte büyük bir dönüşüme evrilişini ekranlara getirecek.
İLK GÖKTÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ana kadro
Volkan Keskin - Bumin Kağan
Arif Diren - İstemi Yabgu
Murat Serezli - Alagar
Esra Kılıç - Tüngetiren
Yardımcı roller
Gaziza Tanşolpan - Avar Ecesi
Choi Sung-ho - Héqì (高鑫)
Mert Öcal - Clothar'ın oğlu
Selçuk Gülderen - Aşina Şadı
Ehsan Saberi - TBA
Burak Koçoğlu - Kaplanboğan
Ahmet Aytaç - TBA
Efe Öcel - Mukan Kağan
Cevher Hikmet Kuzey - Karakam
Dulguun Odkhuu - Prenses Changle
Şira Sahilli - TBA
Cansel Elçin - TBA
Hakan Karahan - Yujiulü Anagui
Cem Bender - I. Justinianus