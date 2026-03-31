Börü, Dağ ve Dağ 2 gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yönetmenin imzasını taşıyan “İlk Göktürk”, uzun süredir devam eden hazırlık sürecinin ardından 2026 yılında seyirciyle buluşacak. ''İlk Göktürk filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak, oyuncuları kimler?'' merak edilirken projeye dair detaylar netleşmeye başladı.

İlk Göktürk filmi 3 bölümden oluşan bir serinin ilk halkası olacak. Hikayenin başlangıç kısmı niteliğindeki "Önsöz" bölümünün tanıtımı ise şimdiden yayınlandı.

İLK GÖKTÜRK FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Alper Çağlar imzasını taşıyan “İlk Göktürk” filminin 2026 yılının ilkbahar aylarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Üç bölümden oluşacak serinin ilk parçası olan “Önsöz” ile hikayenin başlangıcı anlatılacak.

Bumin ve İstemi kardeşlerin hikayesi üzerinden ilerleyen film, özgürlük, birlik ve kardeşlik konularını da ekrana taşıyacak.

Dönem işi olması nedeniyle oldukça yoğun bir hazırlık sürecinden geçen yapımda, oyuncular fiziksel ve teknik açıdan kapsamlı eğitimler aldı. Okçuluk, at binme, kılıç kullanımı ve Göktürk tarihi üzerine yapılan çalışmalar ile izleyenlere üst seviye bir yapım sunulacağı belirtiliyor.

İLK GÖKTÜRK FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

İlk Göktürk filmi HBO Max platformu üzerinden yayınlanacak. Yapımın dünya genelinde aynı erişime açılması da bekleniyor.

Avar hakimiyeti altında yaşayan bir halkın özgürlük mücadelesini anlatan yapım demirci olarak hayatını sürdüren Bumin’in, yaşanan ihanetin ardından başlattığı direnişi, kardeşi İstemi ve çevresindeki karakterlerle birlikte büyük bir dönüşüme evrilişini ekranlara getirecek.

İLK GÖKTÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana kadro

Volkan Keskin - Bumin Kağan

Arif Diren - İstemi Yabgu

Murat Serezli - Alagar

Esra Kılıç - Tüngetiren

Yardımcı roller

Gaziza Tanşolpan - Avar Ecesi

Choi Sung-ho - Héqì (高鑫)

Mert Öcal - Clothar'ın oğlu

Selçuk Gülderen - Aşina Şadı

Ehsan Saberi - TBA

Burak Koçoğlu - Kaplanboğan

Ahmet Aytaç - TBA

Efe Öcel - Mukan Kağan

Cevher Hikmet Kuzey - Karakam

Dulguun Odkhuu - Prenses Changle

Şira Sahilli - TBA

Cansel Elçin - TBA

Hakan Karahan - Yujiulü Anagui

Cem Bender - I. Justinianus

