Sezon finali yapması beklenen Eşref Rüya'dan sevenlerini üzen haber! Kanal D ekranında seyirciyle buluşan Eşref Rüya dizisi için final kararı alındı. Yayılan haberler ardından dizi takipçileri, "Eşref Rüya final mi yapıyor, neden final yapılır?" sorularına yanıt arıyor.

Eşref Rüya dizisinin haftalar önce 3. sezonunun olacağı ekibe bildirilmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ani bir kararla 3. sezon planı iptal edildi. TİMSBİ Productions imzalı Eşref Rüya’yla ilgili bu kararın alınma nedeni senaryosunun tıkanması ve reytinglerin düşmesi… Yeni sezon için kanaldan yapım şirketinin 26 bölümlük garanti istediği, kanalın da sadece 13 bölümlük garanti verdiği de kulislerde konuşulan söylentiler arasında yer alıyor.



BÜYÜK FİNALE SON 3 BÖLÜM

Diziden yapılan açıklamada, " ilk günden itibaren izleyicisiyle güçlü bir bağ kuran, TİMSBİ Productions imzalı Eşref Rüya; karakterleri, atmosferi ve duygusal dünyasıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan "Eşref Rüya", hikâyesini kendi dramatik bütünlüğü içinde tamamlamaya hazırlanıyor.

Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çeken, sosyal medyada yarattığı etki ve ekrandaki güçlü karşılığıyla adından söz ettiren dizi; ardında hatırlanacak sahneler, güçlü karakterler ve izleyicinin zihninde yer eden özel bir dünya bırakıyor. Bu nedenle dizinin finali de bir veda olmanın ötesinde; karakterlerin hak ettiği duygusal tamamlanmaya ulaşacağı, izleyicinin hafızasında yer edecek özel bir kapanış olarak tasarlandı. Yapım ekibi, hikâyenin seyirciyle kurduğu güçlü bağı koruyarak, anlatının ruhuna ve ritmine sadık kalmayı tercih etti. "Eşref Rüya", ekran yolculuğunu en doğru zamanda, en güçlü duygusuyla ve izleyicisine yakışan bir finalle tamamlayacak." denildi.

