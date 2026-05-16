Anadolu Ajansı
ABD'de feci kaza! Küçük uçak eve çakıldı: Ölüler var
ABD'nin Ohio eyaletinin Akron bölgesinde bir eve düşen küçük uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Feci uçak kazası, ABD’nin Ohio eyaletinde yaşandı. Akron İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, "Piper PA-28" tipi bir küçük uçak kaza yaptı.
EVE ÇAKILDI
Uçağın bölgedeki bir eve çakıldığını belirten yetkililer, içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer, uçağın düştüğü ev ve yakınındaki bir evin tahliye edildiği bilgisini de paylaştı.
Sosyal medyadaki videolarda ise uçağın düşmesinin ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Satın aldığı adanın yönetimini yapay zekaya bıraktı! Başvurular patladı, uzmanlardan eleştiri yağıyor
Bizi Takip Edin
YORUMLAR