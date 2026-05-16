ABD'nin Ohio eyaletinin Akron bölgesinde bir eve düşen küçük uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci uçak kazası, ABD’nin Ohio eyaletinde yaşandı. Akron İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, "Piper PA-28" tipi bir küçük uçak kaza yaptı.

ABDde feci kaza! Küçük uçak eve çakıldı: Ölüler var

EVE ÇAKILDI

Uçağın bölgedeki bir eve çakıldığını belirten yetkililer, içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer, uçağın düştüğü ev ve yakınındaki bir evin tahliye edildiği bilgisini de paylaştı.

Sosyal medyadaki videolarda ise uçağın düşmesinin ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

