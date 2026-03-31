İran ile ABD-İsrail geriliminin en sıcak günlerinde Tahran’da tarihi bir gün yaşanıyor. 1 Nisan 1979 referandumunun yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi halkın arasına karışarak gövde gösterisi yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin 1979 referandumuyla kuruluşunun yıl dönümü olan 1 Nisan, bu yıl bölgedeki savaşın gölgesinde devasa bir gövde gösterisine dönüştü.

ABD ve İsrail ile yaşanan doğrudan çatışma sürecinin başından bu yana devam eden hükümet yanlısı gösteriler, bugün başkent Tahran’da zirve noktasına ulaştı.

Tahran'da gövde gösterisi: Pezeşkiyan ve Arakçi halkla meydanlarda

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran: Bölgedeki ABD şirketlerini vuracağız

PEZEŞKİYAN HALKIN ARASINDA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Arakçi gerilimin en yüksek olduğu bu dönemde Tahran sokaklarında halkın arasına karışarak birlik mesajı verdi.

Bölgesel savaşın eşiğinde olunan bu günlerde iki önemli ismin kalabalıkların arasına girmesi, hem iç kamuoyuna hem de dünyaya "buradayız" mesajı olarak yorumlandı.

Arakçi, "Halktan moral almaya geldim" ifadelerini kullandı.

İSLAM CUMHURİYETİ GÜNÜ

İran’da 11 Şubat 1979’da gerçekleştirilen İslam Devrimi sonrasında, ülke yönetimin şeklinin belirlenmesi için 30-31 Mart 1979’da yapılan ve sonuçları 1 Nisan’da ilan edilen referandumda halkın yüzde 98,2’sinin "evet" oyu vermesiyle ülkenin yönetim şekli "İslam Cumhuriyeti" olarak belirlenmişti. Bu nedenle ülkede 1 Nisan, "İran İslam Cumhuriyeti Günü" olarak kutlanıyor.

