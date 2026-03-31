Orta Doğu’da sular durulmuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın "savaşı bitirme" şartlarını açıkladığı saatlerde, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den "kara savaşına hazırız" çıkışı geldi. Arakçi ayrıca, Washington'dan mesajlar geldiğini ancak bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel çatışmanın sona erdirilmesi konusunda net bir irade sergilediklerini ancak bunun bir şartı olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair gerekli güvenceler sağlanırsa, savaşı sonlandırmak için masadayız" dedi.

Pezeşkiyan

"MESAJ ALDIK AMA MÜZAKERE DEĞİL"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise El Cezire’ye yaptığı açıklamada sahadaki sert yüzünü gösterdi. Tahran hükümetinin olası bir kara savaşına tamamen hazır olduğunu belirten Arakçi, ABD ile temaslara dair çarpıcı bir detay paylaştı.

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan mesajlar aldığını doğrulayan Arakçi, "Bu mesajlar henüz bir müzakere anlamı taşımıyor" diyerek diplomatik kapıların tam olarak açılmadığını hissettirdi.

Arakçi

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK"

Arakçi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Hürmüz Boğazı tamamen açık. Boğaz yalnızca İran’a karşı savaşta yer alanlara kapatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran: Bölgedeki ABD şirketlerini vuracağız

15 MADDELİK ŞART

İran'da herhangi bir tarafla müzakere yürütüldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mesajlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmekte ya da bakanlık tarafından alınmaktadır, güvenlik kurumları arasında da iletişim sürmektedir.

Tahran'da halk, ABD-İsrail saldırılarını protesto için sokaklarda

ABD’nin 15 maddelik önerisine herhangi bir cevap göndermedik, aynı şekilde biz de herhangi bir öneri veya şart sunmadık.

Müzakerelere ilişkin henüz bir karar almış değiliz. Kendi değerlendirmelerimiz ve hassasiyetlerimiz var. Savaşın sona ermesine yönelik şartlarımız ise açıktır"

