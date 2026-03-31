Trump, İran’a yönelik olası askeri müdahale ve nükleer silah restleşmesi ile ilgili anket açtı. Paylaştığı verilerle halkın yüzde 89'unun operasyona yeşil ışık yaktığını ilan eden Trump, Hürmüz Boğazı içinse "Biz gittiğimizde boğaz otomatik olarak açılacak" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada attığı en riskli adımları meşrulaştırmak için yeni bir iletişim stratejisi başlattı.

Trump, sosyal medya hesaplarından Venezuela operasyonu, İran’a askeri müdahale hazırlığı ve küresel ticaret savaşları başlıklarında anket açtı.

ASKERİ HAREKATI HALKA SORDU

Trump’ın paylaştığı grafikler arasında en dikkat çekeni, İran’a yönelik olası bir askeri harekata verilen destek.

Paylaşılan verilerde, halkın yüzde 89’unun nükleer programı durdurmak için silahlı güç kullanılmasını onayladığı görülüyor.

Uzman isimler, Trump’ın bu verileri paylaşarak Tahran yönetimine "Sadece ben değil, tüm Amerika arkanızda" mesajı verdiğini ve olası bir operasyonun iç siyasi zeminini hazırladığını belirtiyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran: Bölgedeki ABD şirketlerini vuracağız

VENEZUELA BAŞARISI VE EKONOMİK RESTLEŞME

Venezuela lideri Maduro’nun tutuklanmasıyla ilgili paylaşılan yüzde 92’lik onay oranı, Trump yönetiminin "nokta operasyon" başarısını tescilleme çabası olarak yorumlanıyor.

Aynı zamanda gümrük vergileri konusunda paylaşılan yüzde 91’lik destekle de, Trump’ın "Önce Amerika" diyerek başlattığı ekonomik savaşın halk nezdinde karşılık bulduğu savunuluyor.

"BİZ GİTTİĞİMİZDE HÜRMÜZ AÇILACAK"

Öte yandan Trump, İran ve Hürmüz Boğazı hakkında yaptığı son açıklamada, "Benim tek görevim, onların nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaktı. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Biz ayrıldığımızda boğaz otomatik olarak açılacaktır" dedi.

