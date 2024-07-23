Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, 4 yıldır konser vermiyor

Rock müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan Şebnem Ferah'ın uzun zamandır konser vermemesiyle beraber dinleyicileri Şebnem Ferah konser veriyor mu merak ederken ünlü sanatçıya 10 konserlik bir anlaşma önerildiği iddia edildi.

4 senedir sahnede yer almayan Şebnem Ferah'ın konser vermemesi dinleyicilerini üzerken bu sene konser verecek mi bekleniyor.

Sevenleri heyecanla 2024 konser takvimini beklerken Ferah'a 2 milyon dolar yani yaklaşık 66 milyon TL önerildiği iddia edilirken sanatçının konser için daha zamanı var diyerek reddettiği söyleniyor..

ŞEBNEM FERAH KONSER VERİYOR MU 2024?

Rock müzik dünyasının sevilen ismi Şebnem Ferah konser vermeye ara vermişti. 10 konserlik bir anlaşma sunulduğu ve Ferah'ın da “Daha zamanı değil” diyerek geri çevirdiği iddia edildi.

Konser için 2 milyon dolar teklif edildiği de söyleniyor.

ŞEBNEM FERAH ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Ferah'ın albümleri arasında Kadın, Artık Kısa Cümleler Kuruyorum, Perdeler, Kelimeler Yetse, Can Kırıkları, 10 Mart, İstanbul Konseri, Benim Adım Orman, Od, Parmak İzi yer alırken teklileri Değirmenler, Masum Değiliz, Özgürce Yaşa ve Şemsiyenin Altında.