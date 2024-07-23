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Şebnem Ferah'a 10 konser için teklif edilen ücret ağızları açık bıraktı! Geri çevirdi

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Şebnem Ferah&#039;a 10 konser için teklif edilen ücret ağızları açık bıraktı! Geri çevirdi
Konser, Haber, Haber

Magazin Haberleri

Ünlü rockçı Şebnem Ferah pandemiden sonra sahnelere ara vermişti. İddiaya göre, Ferah'a 10 konserlik bir anlaşma sunuldu ama sanatçı “Daha zamanı değil” diyerek geri çevirdi. Hatta konser için şarkıcıya 2 milyon dolar yani yaklaşık 66 milyon TL önermişler.

Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah tam 4 yıldır konser vermiyor. Pandemiden sonra sahnelere ara veren şarkıcıya iddiaya göre 10 konserlik bir anlaşma sunulmuş ama Ferah geri çevirmiş.

Akşam'ın haberine göre, bu konserler için şarkıcıya 2 milyon dolar yani yaklaşık 66 milyon TL önermişler. Parayı da kabul etmeyen Ferah, sebep olarak ise "Daha zamanı değil" demiş.

Şebnem Ferah'a 10 konser için teklif edilen ücret ağızları açık bıraktı! Geri çevirdi - 1. Resim

"SES VER" KAMPANYASI BİLE BAŞLATILMIŞTI

Çok uzun zamandır magazin gündeminden ve sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah için hayranları 'ses ver' kampanyası bile başlatmıştı. Kampanyada, Ferah'a seslenilerek sağlık durumu hakkında açıklama yapması istenmiş ve dönüşünü heyecanla bekledikleri belirtilmişti.

Düzenleyen:  - Magazin
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