İran İsrail ateşkes kararı sonrası gözler bölgede kritik öneme sahip olan Türkiye'ye çevrildi. Yaşanan gerilimlerin göbeğinde S-400’ler aktif mi sorusu yer alırken Çelik Kubbe ve Türkiye’nin hava savunmasında son durum da merak ediliyor.

İran ile İsrail arasında tırmanan askeri gerilim Orta Doğu’nun güvenlik dengelerini yeniden sarstı. Türkiye’nin hava savunma sistemine yönelik merak da kamuoyu yönünde oldukça arttı. S-400’ler aktif mi? Çelik Kubbe ve Türkiye’nin hava savunmasında son durum nedir?

S-400’LER AKTİF Mİ?

Türkiye’nin Rusya’dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemleri kamuoyunun merakını cezbediyor. 2019 yılında Türkiye’ye teslim edilen ve kapsamlı test süreçlerinden geçen sistemin operasyonel durumu sık sık gündeme geliyor.

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerle ilgili "S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır. İntikal süresi var. Bu olduktan sonra bir saatte her şeyi hazır. Sorun yok." ifadelerini kullanmıştı.

2024 yılında ise sistemlerin neden devreye alınmadığına dair yöneltilen sorulara ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler “S-400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız'' şeklinde cevap vererek S-400’lerin rafa kaldırılmadığını söyledi.

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TÜRKİYE’NİN HAVA SAVUNMASINDA GÜNCEL DURUM NE?

Türkiye’nin hava savunma kapasitesi son yıllarda yerli üretim sistemlerin devreye girmesiyle birlikte büyük ölçüde güçlendirildi.

Alçak irtifada görev yapan KORKUT ve SUNGUR, orta irtifada etkili olan HİSAR O+ ve yüksek irtifada görev alan SİPER gibi sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif şekilde kullanılıyor.

Bunların dışında Türkiye NATO kapsamında ülkenin güney sınırında yer alan Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemlerinden de yararlanıyor.