Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan kimdir, kaç yaşında?

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan'ın "canım babacığımı kaybettik" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Doruk Ugan mesleği, eğitimi ve yaşı merak ediliyor.

Spor spikeri Sabri Ugan'ın hastalık süreci ve kaybının ardından oğlu Doruk Ugan'ın paylaşımları yakından takip edildi. Babasının kaybını "Canın babacığımı kaybettik." sözleriyle duyuran Doruk Ugan kimdir, kaç yaşında konuları araştırılıyor.

DORUK UGAN KİMDİR?

Doruk Ugan, efsane spor spikeri olarak anılan Sabri Ugan'ın oğlu olarak biliniyor. Özellikle babasının hastalığı ve kaybının ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Doruk Ugan'ın hakkında kamuoyunda fazla bilgi bulunmamakla beraber Bologna Üniversitesi'nde öğrenci olduğu biliniyor.

SABRİ UGAN HASTALIĞI NEYDİ?

17 Haziran'da bir video paylaşan Sabri Ugan, sağlık durumunu açıklayarak yaklaşık üç aydır ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek kanser olduğunu ve kemoterapiyi tamamladığını açıkladı. Ancak ne kanseri olduğu bilinmiyor.

SABRİ UGAN NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastalığını duyuran Sabri Ugan, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ugan'ın kaybının ardından Galatasaray, Fenerbahçe vev Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından pek çok isim Ugan için taziye mesajı yayınladı.

SABRİ UGAN CENAZE TÖRENİ

Ugan'ın cenaze töreni detayları henüz belli olmadı. Oğlu Doruk Ugan, "Canım babacığımı kaybettik. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım." paylaşımının ardından oğlu ve ailesinden gelecek cenaze töreni detayları takip ediliyor.