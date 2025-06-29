Türk Spor basınında bir devrin sonu: Sabri Ugan neden öldü, hastalığı ne?

Bir süredir hastalığıyla gündeme gelen Sabri Ugan'dan üzücü haber geldi. Ünlü spor spikeri, tedavi gördüğü hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Sabri Ugan 29 Haziran Pazar günü 62 yaşında hayatını kaybetti. Sabri Ugan neden öldü, hastalığı ne? İşte sağlık durumuna ilişkin tüm ayrıntılar...

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar boyunca Türkiye'de futbol karşılaşmalarının sesi olan Ugan'ın ölümü sonrası araştırmalar hız kazandı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Ugan'ın ölümünün ardından ölüm nedeni yeniden gündeme geldi. Spikerlik kariyeri boyunca birçok karşılaşmada görev alan Sabri Ugan neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

SABRİ UGAN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NE?

Bir süredir tedavi gören Sabri Ugan, beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sebebiyle entübe edilmişti. Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti.

Sabri Ugan akciğer kanseriydi. Ünlü spiker Sabri Ugan, sağlık durumunun gitgide kötüye gitmesi üzerine İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

SABRİ UGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sabri Ugan, 1963'te Sakarya'da dünyaya geldi. Spor spikeri olan Ugan mesleğine ilk olarak 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı.

1991'de spor müdürlüğüne yükseldi. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor'un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Ugan, 1994 yılında Kanal 6'da editör olarak çalışmaya başladı.

Bir süre sonra Star TV'de transfer olan Sabri Ugan, Süper Lig'in dışında Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik maçlarında spikerlik yaptı.

Futbol dışında bitçok dallarında da spikerlik yapan Ugan'ın, milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı bir kitabı vardır.