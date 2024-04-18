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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Uzman ve yan dal uzmanı hekim alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Uzman ve yan dal uzmanı hekim alınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. oca, Uzman ve yan dal uzmanı hekimler için pozisyonlar açılacağını belirtti. Peki, uzman ve yan dal uzmanı hekim atamaları olacak mı, ne zaman? Sağlık atamaları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

Bakan Koca'dan uzman ve yan dal uzmanı hekimlere müjde geldi. Koca, hekim sayının talebe kıyasla az olduğunu belirterek sayının artacağı müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı olacak mı, hangi tarihte? Uzman doktor ataması ne zaman? Uzman doktor atamaları hangi aylarda oluyor? İşte ayrıntılar...

2024 DOKTOR ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  hastanelerde doktor yetersizliği hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlıkta kriz derinleşirken uzman doktor bulunamıyor Doktor eksikliği adeta alarm veriyor. 

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Uzman ve yan dal uzmanı hekim alınacak - 1. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ ATAMA YAPACAK MI?

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Fahrettin Koca; randevu sorununa da değinerek müjdeyi verdi. Koca; "Hekim sayımız taleple kıyaslandığında yetersiz. Aynı zamanda, bu kapasite, şartlardan ötürü verimli kullanılamıyor. Çözüm olarak; uzman ve yan dal uzmanı hekim sayımızı, ihtiyacı karşılayacak düzeye çıkaracak çalışmaları tamamladık. Yakın dönemde, uzman ve yan dal uzmanı hekim sayısında önceki dönemlerle kıyaslanmayacak artışlar olacak." ifadelerini kullandı. 

Uzman ve yan dal uzmanı hekim atamaları hakkında detaylar henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde konuyla ilgili ayrıntıların açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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