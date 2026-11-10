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Sağlık Bakanlığı 3.Dönem kura takvimi! Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sağlık Bakanlığı 3.Dönem kura takvimi! Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiSağlık Bakanlığı 3.Dönem kura takvimi! Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Tercih başvurularını tamamlayan adaylar, kura takvimini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.Dönem kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek?

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|
Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşları ve diğer kamu kurumlarında tabip, diş tabibi, eczacı ve ilgili uzmanlık kadrolarına ilk kez veya yeniden atama kurayla yapılacak. Noter, kurayı ilan edilen takvime göre bilgisayar ortamında gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı 3.Dönem kura takvimi! Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiSağlık Bakanlığı 3.Dönem kura takvimi! Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası 26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan ediliyor.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği görevini yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

d) Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)

e) Mal bildirim formu

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

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