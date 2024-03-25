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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan'da yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan&#039;da yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim sürecinin ayrıntıları merak konusu oldu. Merakla beklenen kura çekimi detayları netleşti. Ankara'da noter huzurunda gerçekleşecek Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi canlı kura çekimi, YouTube üzerinden yayınlanacak. İşte kura çekim tarihleri...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası çekildi mi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. 8 bin işçi alımı için gözler kura tarihlerine çevrildi. Canlı kura çekimi takvimi 2024 haberimizde yer alıyor. İşte detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim süreci 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara'da saat  09.00 ile 18.00 arasında, noter huzurunda gerçekleşecek ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan'da yapılacak - 1. Resim

CANLI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

8 bin işçi kura çekimi sonuçları ise https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı branş dağılımı şöyle gerçekleşecek; Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84 Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127 Elektrikçi Genel: 144 Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143 İnşaat boyacısı: 64 Klinik destek elemanı: 600 Güvenlik görevlisi: 3.250 Marangoz: 32 Oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi: 2 Oto elektrikçisi: 2 Otomotiv kaportacısı: 2 ve Temizlik görevlisi: 3.550 kişi olacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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