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Sağlık Bakanlığı ikinci etap işçi ve personel alımları ne zaman? Gözler başvuru kılavuzunda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanlığı ikinci etap işçi ve personel alımları ne zaman? Gözler başvuru kılavuzunda!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı’nın ilk aşamada gerçekleştirilen 15 bin 342 sözleşmeli personel alımının ardından ikinci alımlar için tarih araştırmaları başladı. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl 37 bin kişilik büyük istihdam hamlesini adım adım hayata geçiyor. İlk etapta yapılan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımının ardından gözler ikinci etap başvurularına çevrildi. Mayıs ayında yapılan açıklamada, ikinci etap işçi ve personel alımlarının başlayacağı duyurulmuştu. 

Sağlık Bakanlığı ikinci etap işçi ve personel alımları ne zaman? Gözler başvuru kılavuzunda! - 1. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığı 37 bin hekimin dışındaki personel alımını gerçekleştirecek. Bu kapsamda ilk etapta 15 binin üzerinde sözleşmeli personel alımı yapılırken, kalan kısmı için başvuruların Eylül ayında başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanı’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre ikinci alımlar için süreç sonbaharda netlik kazanacak.

Sağlık Bakanlığı ikinci etap işçi ve personel alımları ne zaman? Gözler başvuru kılavuzunda! - 2. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ilk alımlarda hemşire, ebe, diyetisyen, odyolog, perfüzyonist, psikolog, dil ve konuşma terapisti gibi nitelikli sağlık personeli kadrolarına atamalar yapılmıştı. Ayrıca destek hizmetleri kapsamında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı gibi alanlarda da işçi alımı gerçekleştirilmişti. İkinci etapta da benzer kadrolara ağırlık verilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı ikinci etap işçi ve personel alımları ne zaman? Gözler başvuru kılavuzunda! - 3. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın ÖSYM’ye bildireceği eksik kadro listesi sonrası başvuru süreci hız kazanacak. Bu kapsamda başvuru kılavuzunun Eylül ayına doğru yayımlanması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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