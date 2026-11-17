Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı Kasım dönemi isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuru değerlendirmeleri tamamlandı, sonuçlar il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinden duyurulmaya başlandı. İsim listelerine ulaşmaya çalışan adaylar, Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonucu sorgulama ekranlarını ziyaret ediyor. Peki, il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?

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Sağlık Bakanlığı "2026 yılı Kasım dönemi isteğe bağlı il içi yer değiştirme" takvimi doğrultusunda atamalar 16 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A bendine göre görev yapan personel için İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince yapılan" 2026 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Atama Kura sonuçları " il içi Sağlık Müdürlükleri tarafından paylaşıldı. İsim listelerinde adayların yerleştiği birim ve hizmet puanı yer alıyor.

İL MÜDÜRLÜKLERİ İSİM LİSTELERİNİ PAYLAŞTI

İl içi yer değiştirme başvurusu kabul edilen adayların isim listeleri, ilgili il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor. İllere ait listelere, il sağlık müdürlüklerinin “Duyurular” bölümünden ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonucu sorgulama! İl içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?

İZMİR İSİM LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonucu sorgulama! İl içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?

BURSA İSİM LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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