Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiSakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı

Sakarya elektrik kesintisi programı, SEDAŞ tarafından 5, 6 ve 7 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karasu, Serdivan, Adapazarı, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saatler ilçelere göre farklılık gösterirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Sakarya'da 5 Kasım Perşembe, 6 Kasım Cuma ve 7 Kasım Cumartesi günlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından paylaşılan programa göre şebeke çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenecek ilçe ve mahalleler ile çalışmaların tamamlanmasının planlandığı saatler açıklandı.

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 KASIM

ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Aralık, Evrenköy, Karakamış, Karapınar, Yazlık

Saat: 09.00 ile 12.00 arası
Mahalleler: Yenigün

Saat: 13.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Güneşler Merkez, Tepekum, Yağcılar

Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiSakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı

FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 15.30 arası
Mahalleler: Damlık, Değirmencik

KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Adatepe, Tepetarla, Yuvalıdere, Aziziye

6 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Aziziye

7 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Çatalövez, Darıçayırı, Körfez, Paralı, Yassıgeçit, Yuvalıdere

Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiSakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı

KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Akbaşlı, Eğrioğlu, Gaziler, Gölce, Güven, Kalburcu, Merkez, Müezzinler, Şeyhtımarı

6 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Gaziler

SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 12.00 arası
Mahalleler: İstiklal, Kemalpaşa, Tepecik

Saat: 09.00 ile 15.00 arası
Mahalleler: Otuziki Evler

Saat: 13.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Beşköprü, Kemalpaşa

Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiSakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı

6 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Arabacıalanı, İstiklal

Saat: 10.30 ile 11.30 arası
Mahalleler: İstiklal, Kemalpaşa

Saat: 11.30 ile 12.30 arası
Mahalleler: Kemalpaşa

Saat: 13.30 ile 14.30 arası
Mahalleler: Kemalpaşa

Saat: 14.30 ile 15.30 arası
Mahalleler: Esentepe, Kemalpaşa

Saat: 15.30 ile 16.30 arası
Mahalleler: Kemalpaşa

SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 15.00 arası
Mahalleler: Akarca, Akgöl

İLGİLİ HABERLER
Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)
HABERLER
Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)
İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)
HABERLER
İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.