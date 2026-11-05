Sakarya elektrik kesintisi programı, SEDAŞ tarafından 5, 6 ve 7 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karasu, Serdivan, Adapazarı, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saatler ilçelere göre farklılık gösterirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

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Sakarya'da 5 Kasım Perşembe, 6 Kasım Cuma ve 7 Kasım Cumartesi günlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından paylaşılan programa göre şebeke çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenecek ilçe ve mahalleler ile çalışmaların tamamlanmasının planlandığı saatler açıklandı.

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 KASIM

ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Aralık, Evrenköy, Karakamış, Karapınar, Yazlık

Saat: 09.00 ile 12.00 arası

Mahalleler: Yenigün

Saat: 13.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Güneşler Merkez, Tepekum, Yağcılar

Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı

FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 15.30 arası

Mahalleler: Damlık, Değirmencik

KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Adatepe, Tepetarla, Yuvalıdere, Aziziye

6 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Aziziye

7 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Çatalövez, Darıçayırı, Körfez, Paralı, Yassıgeçit, Yuvalıdere

Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı

KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Akbaşlı, Eğrioğlu, Gaziler, Gölce, Güven, Kalburcu, Merkez, Müezzinler, Şeyhtımarı

6 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Gaziler

SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 12.00 arası

Mahalleler: İstiklal, Kemalpaşa, Tepecik

Saat: 09.00 ile 15.00 arası

Mahalleler: Otuziki Evler

Saat: 13.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Beşköprü, Kemalpaşa

Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı

6 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Arabacıalanı, İstiklal

Saat: 10.30 ile 11.30 arası

Mahalleler: İstiklal, Kemalpaşa

Saat: 11.30 ile 12.30 arası

Mahalleler: Kemalpaşa

Saat: 13.30 ile 14.30 arası

Mahalleler: Kemalpaşa

Saat: 14.30 ile 15.30 arası

Mahalleler: Esentepe, Kemalpaşa

Saat: 15.30 ile 16.30 arası

Mahalleler: Kemalpaşa

SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 15.00 arası

Mahalleler: Akarca, Akgöl

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