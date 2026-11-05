Sakarya elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım SEDAŞ elektrik kesintisi programı
Sakarya elektrik kesintisi programı, SEDAŞ tarafından 5, 6 ve 7 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karasu, Serdivan, Adapazarı, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saatler ilçelere göre farklılık gösterirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
Sakarya'da 5 Kasım Perşembe, 6 Kasım Cuma ve 7 Kasım Cumartesi günlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından paylaşılan programa göre şebeke çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenecek ilçe ve mahalleler ile çalışmaların tamamlanmasının planlandığı saatler açıklandı.
SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 KASIM
ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Aralık, Evrenköy, Karakamış, Karapınar, Yazlık
Saat: 09.00 ile 12.00 arası
Mahalleler: Yenigün
Saat: 13.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Güneşler Merkez, Tepekum, Yağcılar
FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 15.30 arası
Mahalleler: Damlık, Değirmencik
KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Adatepe, Tepetarla, Yuvalıdere, Aziziye
6 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Aziziye
7 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Çatalövez, Darıçayırı, Körfez, Paralı, Yassıgeçit, Yuvalıdere
KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Akbaşlı, Eğrioğlu, Gaziler, Gölce, Güven, Kalburcu, Merkez, Müezzinler, Şeyhtımarı
6 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Gaziler
SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 12.00 arası
Mahalleler: İstiklal, Kemalpaşa, Tepecik
Saat: 09.00 ile 15.00 arası
Mahalleler: Otuziki Evler
Saat: 13.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Beşköprü, Kemalpaşa
6 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Arabacıalanı, İstiklal
Saat: 10.30 ile 11.30 arası
Mahalleler: İstiklal, Kemalpaşa
Saat: 11.30 ile 12.30 arası
Mahalleler: Kemalpaşa
Saat: 13.30 ile 14.30 arası
Mahalleler: Kemalpaşa
Saat: 14.30 ile 15.30 arası
Mahalleler: Esentepe, Kemalpaşa
Saat: 15.30 ile 16.30 arası
Mahalleler: Kemalpaşa
SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 15.00 arası
Mahalleler: Akarca, Akgöl