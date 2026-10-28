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Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası

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Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası
Başlık ResmiSakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, 3. eleme turunda karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorgulanırken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına Yeni Sakarya Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak. Sakarya’da oynanacak müsabakada Sakaryaspor, kendi sahasında tur atlama mücadelesi verecek. Bursa Yıldırımspor ise deplasmanda elde edeceği sonuçla kupadaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefleyecek. Peki, Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası
Başlık ResmiSakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turundaki Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadele şifresiz olarak izlenebilecek.

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası
Başlık ResmiSakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kapsamında düzenlenen müsabakanın başlama saati 18.00 olarak belirlendi.

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası
Başlık ResmiSakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor karşılaşmasını hakem Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Müsabakada Turan Çelik birinci yardımcı hakem, Selim Göksu ikinci yardımcı hakem ve Muhammed Ömür dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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