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Şampiyonlar Ligi finali en farklı galibiyet hangisi? Şampiyonlar Ligi final skorları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şampiyonlar Ligi finali en farklı galibiyet hangisi? Şampiyonlar Ligi final skorları
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Paris Saint-Germain, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter Milan’ı 5-0’lık bir skorla mağlup ederek ilk şampiyonluğunu kazandı. Münih’teki Allianz Arena’da gerçekleşen bu ezici galibiyet, Şampiyonlar Ligi finallerinin en farklı skorlarından biri olarak tarihe geçti. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi finali en farklı galibiyet ve final skorlarını merak ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonuçlandı. Maç sonucunun ardından Şampiyonlar Ligi en farklı galibiyetleri ve Şampiyonlar Ligi final skorları merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ EN FARKLI GALİBİYET!

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, PSG’nin Inter Milan’ı 5-0’lık skorla mağlup etmesiyle finaller tarihindeki en farklı galibiyetlerden biri olarak kayıtlara geçti. 2004’te Porto’nun Monaco’yu 3-0 yendiği finalden bu yana görülen en büyük farklardan biri oldu. 1959-60 sezonunda Real Madrid’in Eintracht Frankfurt’u 7-3 yenmişti. 

Şampiyonlar Ligi finali en farklı galibiyet hangisi? Şampiyonlar Ligi final skorları - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL SKORLARI

Şampiyonlar Ligi finallerinde farklı galibiyetler, turnuvanın 1955’ten bu yana olan tarihinde her zaman dikkat çekici olmuştur.

2025’te PSG’nin Inter Milan’ı 5-0 yendiği final, 1959-60’ta Real Madrid’in Eintracht Frankfurt’u 7-3 yendiği maçtan sonra en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Diğer dikkat çekici farklı galibiyetler arasında 1968-69’da Milan’ın Ajax’ı 4-1, 1989-90’da Milan’ın Steaua Bükreş’i 4-0 ve 2003-04’te Porto’nun Monaco’yu 3-0 yendiği finaller yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi finali en farklı galibiyet hangisi? Şampiyonlar Ligi final skorları - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Real Madrid, 15 şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımıdır. Bu şampiyonlukların beşi 1956-1960 yılları arasında üst üste kazanılmış, 2016-2018 arasında da üç kez üst üste kupa kaldırılmıştır.

2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Paris Saint-Germain, 2025 finalinde Inter Milan’ı 5-0 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Désiré Doué, iki gol ve bir asist ile maçın yıldızı oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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