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Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde galibiyet 1 ülke puanı, beraberlik ise 0,5 ülke puanı kazandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde galibiyet 1 ülke puanı, beraberlik ise 0,5 ülke puanı kazandırıyor
Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Uefa Ülke Puanı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA turnuvalarında ülkelerin başarılarını belirleyen ülke katsayısı, ön eleme maçlarında galibiyet ve beraberliklerle şekilleniyor. Bir galibiyet ülke puanına 1 puan kazandırırken, beraberlik 0.5 puanla katkıda bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ön eleme aşamasında alınan sonuçlar, ülkelerin UEFA ülke puanına direkt olarak etki ediyor. Bu puanlar, ülkelerin gelecek sezonlarda turnuvalara kaç takımla katılabileceğini belirleyen önemli bir kriter.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME 1 GALİBİYET ÜLKE PUANI KAÇ?

UEFA tarafından düzenlenen turnuvalarda ülke katsayısı hesaplanırken, her galibiyet ve beraberlik büyük önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ön eleme aşamasında bir galibiyet 1 puan, beraberlik ise 0.5 puan olarak hesaplanıyor. Bu puanlar, katılan takım sayısına bölünerek ülke katsayısı belirleniyor.

Ön eleme turlarında alınan puanlar sadece o sezon için değil, son beş sezonun ortalaması alınarak hesaplanıyor. Bu da, başarılı ülkelerin uzun vadede daha fazla takım ile turnuvalara katılma şansı yakalamasını sağlıyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 1 galibiyet 1 ülke puanı, beraberlik ise 0,5 ülke puanı kazandırıyor - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALİBİYET KAÇ ÜLKE PUANI EDİYOR?

Gruplar ve sonrasında alınan galibiyetler ise 2 puan, beraberlikler ise 1 puan olarak ülke katsayısına ekleniyor. Bunun yanı sıra, takımların tur atladıkça aldıkları bonus puanlar da mevcut. Örneğin, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmak 4 bonus puan kazandırırken, son 16 turuna kalan takımlar 5 puan daha elde ediyor​.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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