Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkında

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Nisan 2024 01:06 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme:

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Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bahtiyar Topal görevden alınırken, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat atandı. Peki, Ömer Bolat kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte, Ömer Bolat'ın hayatı...