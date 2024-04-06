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Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bahtiyar Topal görevden alınırken, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat atandı. Peki, Ömer Bolat kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte, Ömer Bolat'ın hayatı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında duyuruldu. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat atandı. 

ÖMER BOLAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

1962 Mecitözü doğumlu olan Ömer Bolat, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur.

Mardin, Çorum, Amasya, Iğdır ve Kars Bayındırlık Müdürlüklerinde görev yapmış olan Bolat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluşumundan sonra Kars, Amasya, Bilecik, Çanakkale ve Samsun İl Müdürü oldu.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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