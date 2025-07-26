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Samsunspor Avrupa maçları ne zaman? İşte maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Samsunspor Avrupa maçları ne zaman? İşte maç takvimi
UEFA Avrupa Ligi, Samsunspor, Avrupa Maçları, Kayserispor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor Avrupa Ligi'nde play-off turundan itibaren mücadele edecek. 2025-26 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile rakipleri belli oluyor. Taraftar, Samsunspor Avrupa maçları ne zaman araştırıyor. İş

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Samsunspor, 2025-26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde boy göstererek Avrupa arenasındaki yerini almaya hazırlanıyor. 

Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı kazandı. 

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Samsunspor’un 2025-26 UEFA Avrupa Ligi yolculuğu, play-off turuyla başlayacak.

Play-off turu rakibi ise 4 Ağustos 2025’te İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.

İki ayaktan oluşan tur da ilk maçlar 21 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 28 Ağustos 2025’te oynanacak.

Samsunspor Avrupa maçları ne zaman? İşte maç takvimi - 1. Resim

Samsunspor turu geçmesi halinde, lig aşamasına adını yazdırarak 36 takımlı yeni formatta mücadele etme hakkı kazanacak. 

Eğer play-off'ta elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. 

Lig aşaması maçları ise 24-25 Eylül tarihlerinde başlayıp 29 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. 

Samsunspor Avrupa maçları ne zaman? İşte maç takvimi - 2. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

2025-26 UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026'da İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak. Ligde yer almak isteyen kırmızı beyazlılar finallere kalarak kupayı İstanbul'da kaldırmak istiyor. 

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

4. torbadan kuraya girecek Samsunspor, Roma, Porto ve Lille gibi güçlü takımlarla eşleşebilir. Rakibi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak.

Samsunspor Avrupa maçları ne zaman? İşte maç takvimi - 3. Resim

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Kırmızı beyazlıların Avrupa Ligi lig aşamasına kalması halinde kura çekimi 29 Ağustos 2025'te gerçekleşecek. Muhtemel karşılaşma tarihleri:

Lig aşaması:

HaftaTarih
Hafta 129 Ağustos 2025 - 24/25 Eylül 2025
Hafta 22 Ekim 2025
Hafta 323 Ekim 2025
Hafta 46 Kasım 2025
Hafta 527 Kasım 2025
Hafta 611 Aralık 2025
Hafta 722 Ocak 2026
Hafta 829 Ocak 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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