İstanbul’un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü iddiası gündem oldu. Bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları televizyon programlarına da konu olurken aslan arama çalışmalarından sonuç alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki, Sarıyer’de görüldüğü öne sürülen aslan bulundu mu, yakalandı mı?

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Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. İstanbul Valiliği, hayvanın sağ yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıklarken bölgede bulunan bazı vatandaşların açıklamaları tedirginliği artırdı. Dişi aslanın bir villada beslendiği,evcil olduğu iddiaları sosyal medyaya konu olmuştu. Peki, Aslan yakalandı mı,bulundu mu?

Sarıyer’de görülmüştü! Aslan yakalandı mı,bulundu mu?

ASLAN BULUNDU MU?

İhbarların ardından bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner ekipleri sevk edilmişti. Yapılan çalışmalarda ise söz konusu hayvan bulunamadı.

SOMUT BİR BİLGİYE RASTLANMADI

İstanbul Valiliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "22 Kasım 2026 akşamı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çalışmalarda aslan görüldüğüne dair somut bir bulguya rastlanmadığı belirtilen açıklamada, "Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır" denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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