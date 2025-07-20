Saul Niguez sakatlık geçmişi ve piyasa değeri: Saul Niguez kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 16:13 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 16:13 - Güncelleme:

Trabzonspor, Atletico Madrid, Sakatlık, Transfer, Piyasa Değeri, Haber

İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez, futbol kariyerinde önemli başarılara imza atarken, sakatlık geçmişi ve piyasa değeri ile de dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde deneyim sahibi olarak Trabzonspor’un transfer gündeminde. Futbolseverler şimdi ise Saul Niguez kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı merak ediyor.

Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için İspanyol oyuncu Saul Niguez transferini bitirmek üzere. Bordo-mavililer 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla kulübü Atletico Madrid arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor. SAUL NİGUEZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ? Saul Niguez 21 Kasım 1994 doğumlu ve 30 yaşındadır. İspanya'nın Elche şehrinde dünyaya gelmiştir. Orta saha pozisyonunda görev yapan İspanyol milli futbolcu Saul Niguez Trabzonspor transferi ile gündeme geldi. İlgili Haber Asensio Fenerbahçe’ye geliyor! Marco Asensio piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl? SAUL NİGUEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Profesyonel kariyerine 2010 yılında Atletico Madrid B takımında başlayan Saul Niguez 70 maça çıkarak 8 gol kaydetti. Sonrasında Atletico Madrid A takımında uzun yıllar forma giyerek 263 maçta 29 gol attı. 2013-2014 sezonunda Rayo Vallecano'ya kiralık gönderilen Saul 34 maçta 2 golle oynadı. Ayrıca 2021-2022 sezonunda Chelsea takımında kiralık olarak 10 maça çıktı. İlgili Haber Lucas Beltran Galatasaray’a gelecek mi? Lucas Beltran istatistikleri ve piyasa değeri gündemde! SAUL NİGUEZ SAKATLIK GEÇMİŞİ VE PİYASA DEĞERİ Saul Niguez 2024-2025 sezonunda kalça sakatlığı nedeniyle yaklaşık 57 gün sahalardan uzak kalarak bu süre zarfında 7 maçı kaçırdı. Kariyerine boyunca toplamda 9 kez sakatlık yaşayan Saul Niguez 174 gün sahaya çıkamadı. Saul Niguez'in güncel piyasa değeri ise yaklaşık 3 milyon euro olarak belirlendi. SAUL NİGUEZ TRABZONSPOR TRANSFERİ GÜNDEMDE Trabzonspor orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Saul Niguez ile yakından ilgileniyor. Bordo-mavili ekip İspanyol futbolcu için kulübüyle anlaşma sağlanması halinde transferi sonuçlandırma hedefinde. Saul Niguez'in sözleşmesini feshetmesi halinde Trabzonspor ile yıllık 3 milyon euro civarında bir ücret karşılığında anlaşması bekleniyor. İlgili Haber Trabzonspor, orta saha için iki isme odaklandı! İspanya aşkı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan