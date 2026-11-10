Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, Sayış Başkanlığı sözleşmeli çözümleyici ve sözleşmeli programcı alımı yapacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

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Sayıştay Başkanlığı, 2026 yılı sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı. Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 16 çözümleyici ve programcı alınacak. Başvurular, 11.11.2026-25.11.2026 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet sitesinden, elektronik ortamda alınacak.

Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3. 2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP1, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket edilmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesi feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak, (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde1 hükmüne göre bu durumda olan adayların fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.)

5. Sınav başvurusunun son günü itibariyle, ilanda belirtilen şartları sağlıyor olmak.

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