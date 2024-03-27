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Seçim günü hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seçim günü hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim günü hava nasıl olacak, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmaya gidecek olan seçmen hava durumunu araştırıyor. İşte seçim günü hava durumu detayları...

Türkiye bu pazar günü sandık başına gidecek. 31 Mart’ta olacak yerel seçimlerde, hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart'ta oy verecek vatandaşları nasıl bir hava bekliyor? İzmir, İstanbul ve Ankara kaç derece olacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

Seçim günü hava nasıl olacak? Yağmur var mı? - 1. Resim

SEÇİM GÜNÜ HAVA DURUMU

31 Mart’ta havanın ülke genelinde nasıl olacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart’ta yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görülecek.

Seçim günü hava nasıl olacak? Yağmur var mı? - 2. Resim

Genel tahmin şöyle;

Ankara:  22 derece,
İstanbul:  18 derece,
İzmir:  27 derece,
Kayseri: 23 derece,
Antalya:  26 derece,
Erzurum:  16 derece,
Trabzon:  17 derece,
Diyarbakır:  24 derece

Seçim günü hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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