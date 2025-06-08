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SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran SED ödemeleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran SED ödemeleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal güvencesi olmayan ya da ekonomik olarak zor durumda olan ailelere yönelik yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarının haziran ayında yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş SED yardımı ne zaman yatacak sorusuna cevap aramaya başladı.

Çocuklarının eğitimi ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere yapılan SED yardım ödemelerinin yatacağı tarih merak konusu oldu. Her ayın 15’inde hesaplara geçmeye başlayan SED ödemelerinin haziran ayında ne zaman yatacağı sosyal güvencesi olmayan aileler tarafından araştırılıyor.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SED ödemelerinin yatacağı gün, sosyal ve ekonomik yardım alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında SED ödemeleri ayın 20’sinde hesaplara geçmişti. Bu kapsamda Haziran ayına ilişkin SED yardım ödemelerinin 20 Haziran Cuma gününe kadar hesaplara geçmesi öngörülüyor.

SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran SED ödemeleri - 1. Resim

SED YARDIMI YATTI MI?

SED yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. SED ödemeleri geçtiğimiz Mayıs ayında 20'sinde hesaplara yatmıştı. Haziran ayınına ilişkin SED paralarının 20'sine kadar hesaplara yatırılması tahmin ediliyor.

SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran SED ödemeleri - 2. Resim

SED YARDIMI NE KADAR?

SED ödemeleri en yüksek memur maaş katsayısına göre hesaplanıyoe. Buna göre tutarlar şu şekilde değişiyor: 

Okul Öncesi Çocuk (Yüzde 50) 4.809,64₺

İlköğretime Devam Eden Çocuk (Yüzde 75) 7.214,46₺

Orta Öğretime Devam Eden Çocuk (Yüzde 80) 7.695,43₺

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk (Yüzde 50) 4.809,64₺

Yüksek Öğrenime Devam Eden (Yüzde 90) 8,657,35₺

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler (Yüzde 40) 3.847,71₺

SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran SED ödemeleri - 3. Resim

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

SED yardımı, ekonomik yoksunluk içinde olan ve çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere veriliyor. Özellikle eğitim çağındaki çocukların örgün eğitime devam etmesi ve sosyal hayata katılımının sağlanması amaçlanıyor.

SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran SED ödemeleri - 4. Resim

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını iki farklı şekilde gerçekleştirebilir:

Şahsen başvuru: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il müdürlükleri ya da sosyal hizmet merkezlerine dilekçeyle başvuru yapılabilir.

e-Devlet başvurusu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet ekranı üzerinden online başvuru imkanı da bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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