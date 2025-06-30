Seferihisar yangın nerede, söndü mü? Seferihisar yangın son dakika

Seferihisar yangın son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İzmir Seferihisar'da çıkan yangın devam ederken yangında son durum hakkında açıklamalar geldi. 4 uçak ve 14 helikopter ile orman yangınına havadan müdahalenin yeniden başlarken kara ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir Seferihisar orman yangını son dakika gelişmeleri aktarıldı. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlarken Seferihisar yangın nerede, söndü mü merak ediliyor.

SEFERİHİSAR YANGIN SON DAKİKA!

İzmir'de 29 Haziran 2025 Pazar günü Gaziemir, Menderes ve Seferihisar'ı etkileyen yangınlar rüzgarında etkisiyle hala devam ediyor.

Günün aydınlanmasıyla uçak ve helikopterler ile müdahaleler yeniden başlarken bazı yerleşim yerleri ve mahalleler tahliye edildi. Pek çok ev ve ahır yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangınlar hala devam ederken Seferihisar orman yangını gelişmeleri aktarılıyor.

SEFERİHİSAR YANGIN NEREDE?

İzmir Seferihisar orman yangını, Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhaneli ve Doğanbey mahalleleri arasında kalan ormanda çıktı. Yangın yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken çok sayıda mahalle tahliye edildi. Gaziemir'de yayılan alevler ise Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı.

SEFERİHİSAR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Seferihisar'da çıkan yangın henüz söndürülemedi. Çıkan orman yangınlarına müdahale devam ederken Menderes ve Seferihisar'da çıkan yangınların kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdürüldü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle yeniden başladı.