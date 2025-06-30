Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Seferihisar yangın nerede, söndü mü? Seferihisar yangın son dakika

Seferihisar yangın nerede, söndü mü? Seferihisar yangın son dakika

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seferihisar, Yangın, Orman Yangını, İzmir, Menderes, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seferihisar yangın son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İzmir Seferihisar'da çıkan yangın devam ederken yangında son durum hakkında açıklamalar geldi. 4 uçak ve 14 helikopter ile orman yangınına havadan müdahalenin yeniden başlarken kara ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir Seferihisar orman yangını son dakika gelişmeleri aktarıldı. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlarken Seferihisar yangın nerede, söndü mü merak ediliyor.

SEFERİHİSAR YANGIN SON DAKİKA!

İzmir'de 29 Haziran 2025 Pazar günü Gaziemir, Menderes ve Seferihisar'ı etkileyen yangınlar rüzgarında etkisiyle hala devam ediyor. 

Günün aydınlanmasıyla uçak ve helikopterler ile müdahaleler yeniden başlarken bazı yerleşim yerleri ve mahalleler tahliye edildi. Pek çok ev ve ahır yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangınlar hala devam ederken Seferihisar orman yangını gelişmeleri aktarılıyor.

Seferihisar yangın nerede, söndü mü? Seferihisar yangın son dakika - 1. Resim

SEFERİHİSAR YANGIN NEREDE?

İzmir Seferihisar orman yangını, Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhaneli ve Doğanbey mahalleleri arasında kalan ormanda çıktı. Yangın yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken çok sayıda mahalle tahliye edildi. Gaziemir'de yayılan alevler ise Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı. 

Seferihisar yangın nerede, söndü mü? Seferihisar yangın son dakika - 2. Resim

SEFERİHİSAR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Seferihisar'da çıkan yangın henüz söndürülemedi. Çıkan orman yangınlarına müdahale devam ederken Menderes ve Seferihisar'da çıkan yangınların kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdürüldü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle yeniden başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir sandalyeye göz diken vicdan! Enes şimdi sokakta emekliyor...David Jurasek sağlık kontrolünden geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP kurultay davası bitti mi, karar çıktı mı? - HaberlerCHP kurultay davası bitti mi, karar çıktı mı?AÖF yaz okulu kayıt ekranı! Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - HaberlerAÖF yaz okulu kayıt ekranı! Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan kimdir, kaç yaşında? - HaberlerSabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan kimdir, kaç yaşında?Merve Dinçkol kimdir, babası neden öldü? Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile evlendi - HaberlerMerve Dinçkol kimdir, babası neden öldü? Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile evlendiİzmir yangın devam ediyor mu, söndü mü? İzmir yangın son durum - Haberlerİzmir yangın devam ediyor mu, söndü mü? İzmir yangın son durumAnkara'da metro ve otobüslerde ilk aktarma ücretsiz mi? 9 ilçede ring hattı faaliyete geçiyor - HaberlerAnkara'da metro ve otobüslerde ilk aktarma ücretsiz mi? 9 ilçede ring hattı faaliyete geçiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...