Şehit Ömer Halisdemir'in mezarı Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
15 Temmuz'un 8. yıldönümünde anma törenleri düzenleniyorken Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine de ziyaretler yapılıyor. Darbeci general Semih Terzi'yi vurarak kahraman olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarı nerede merak ediliyor.
2016 yılında gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminde kahraman olan Şehit Ömer Halisdemir'in mezarlığına akın edilirken dualar edildi. Mezarını ziyaret etmek isteyenler ise Ömer Halisdemir'in mezarlığı Niğde'de mi araştırıyor.
ŞEHİT ÖMER HALİSMDEMİR'İN MEZARI NEREDE?
Hain darbe girişiminin 8. yılındayken ülkemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Şehit Ömer Halisdemir'in mezarı ise Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde bulunuyor.
İstanbul'dan gelene kabirde dua edenlerin sayısı oldukça fazla olurken Malatya'dan Şehit Ömer Halisdemir'in ziyaret etmek için gelen Fulya Akmeşe duygularını şöyle aktardı:
"Ağlamam lazım ama bir Ömer giderse binlerce Ömer gelir. Duygusal olmak istemiyorum ama çok farklı bir duygu. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. 15 Temmuz'da vatandaşımız tankı, tüfeği olmadan kıyafetiyle canını siper etti. Hepsinden Allah razı olsun”
Kaynak: Türkiye Gazetesi