Şehit Ömer Halisdemir'in mezarı Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2024 15:46 - Güncelleme: 15 Temmuz 2024 16:04 - Güncelleme:

Şehit Ömer Halisdemir, Niğde, 15 Temmuz, Haber

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15 Temmuz'un 8. yıldönümünde anma törenleri düzenleniyorken Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine de ziyaretler yapılıyor. Darbeci general Semih Terzi'yi vurarak kahraman olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarı nerede merak ediliyor.