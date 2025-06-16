Sekizinci Aile dizisi ne zaman başlayacak, hangi platformda? Oyuncu kadrosu ve konusu

Ali Atay, Serkan Keskin ve Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Sekizinci Aile dizisi başlayacağı tarih, konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. 8. Aile dizisi dünyayı yöneten sekizinci ailenin Türk olduğu bir evrende Basmacıgil ailesini anlatıyor.

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sekizinci Aile dizisi, dünyanın en zengin sekizinci ailesi olan Basmacıgil ailesini anlatıyor. Sekizinci Aile dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne merak edildi.

SEKİZİNCİ AİLE (8. AİLE) DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sekizinci Aile dizisi kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak çekimlerin tamamlandığı ve 2025 yılı sonbaharında yayınlanması beklendiği belirtiliyor. Disney Plus'ta yayınlanacak dizinin duyurusunda yakında platformda yer alacağı biliniyor. Ali Atay’ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığı bu proje oyuncu kadrosundaki isimlerle ve Atay'ın kaleminden çıkan dizinin konusu merak edildi.

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Dizinin ulusal televizyon kanallarında yayınlanması planlanmıyor. Dizi Disney Plus'ta yayınlanacak. Platform geçtiğimiz yıllarda durdurduğu yerli içerik üretimini yeniden başlatarak pek çok yapıma imza attı. Sekizinci Aile ise platformun yerli içeriklerinden iddialı olduğu yapımlardan biri oldu.

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

“Sekizinci Aile,” tekstil sektöründen başlayarak dünyanın en zengin sekizinci ailesi haline gelen Afyonlu Basmacıgil ailesinin hikayesini trajikomik bir dille anlatıyor. Ailenin dışarıdan parlak görünen hayatlarının ardındaki güç mücadeleleri, aile bağları, sırlar ve kuşaklar arası çatışmalar, dizinin ana temasını oluşturuyor. Haluk Bilginer’in canlandırdığı otoriter patriğin liderliğindeki aile, zenginliklerini koruma çabası içindeyken absürt ve mizahi olaylarla karşılaşıyor.

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

“Sekizinci Aile”nin oyuncu kadrosu, Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü isimlerini bir araya getiriyor:

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Ali Atay, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Alper Baytekin ve Ercan Kesal yer alıyor.